هل تعرض نجم ريال مدريد للإصابة أمام ألافيس؟

السبت 11/يوليه/2020 - 10:31 ص
كريم بنزيما
كريم بنزيما
وكالات
شعر كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني ببعض الانزعاجات على خلفية مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس في الأسبوع 35 من الليجا.

وانتهى اللقاء بفوز ريال مدريد 2-0 سجلهما الفرنسي بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، وأضاف الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وتعرض بنزيما لإعاقة من فيكتور لوغارديا، قائد ألافيس، ليشعر بآلام في الكتف مما دفع الجهاز الطبي للتدخل، قبل انتهاء الشوط الأول.

وعانى بنزيما من دوار بسيط لحظة خروجه من أرضية الملعب، قبل أن يعود في الشوط الثاني، ويريح قلوب جماهير "الملكي".

وعقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء المباراة، وعلق فيه على حالة بنزيما: "استطاع مواصلة المباراة لأنها كانت ضربة فقط، شعر بدوار قليلا، ولكنه تحسن بعد ذلك، بما إنها ضربة فقط فأعتقد أنه بخير".

وأما بالنسبة إلى الهدف الأول الذي جاء من ركلة جزاء فأضاف زيدان: "كانت كرة جيدة جدا، شارك ميندي فيها واحتسبها الحكم ركلة جزاء، التسجيل من ضربات أو عدمه سيان بالنسبة لي، الأهم هو تسجيل الأهداف بأي طريقة".

وساهم بنزيما في وصول ريال مدريد للهدف رقم 501 للفريق بعهد المدرب الفرنسي زيدان، إذ سجل 74 منها في الوصافة خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 112.

أخبار تهمك

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة من جوارديولا لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك ينافس الأهلي على ضم باهر المحمدي

منذ 36 دقيقة

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 19 ساعة

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يشيد بنجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

هل تعرض نجم ريال مدريد للإصابة أمام ألافيس؟

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ يوم

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ماذا يفعل الأهلي بشأن تسجيل الزمالك لشعار نادي القرن الحقيقي؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

10:05 ص

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

11:40 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

رسالة من جوارديولا لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد

09:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى