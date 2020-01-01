موعد إعلان "كاس" عن قرارها بشأن عقوبة مانشستر سيتي

كشفت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" عن موعد إصدار قرارها النهائي فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من مانشستر سيتي على عقوبته بالإيقاف أوروبيا.





وجاء في بيان نشرته "كاس" على موقعها، أمس الجمعة: "ستعلن محكمة التحكيم الرياضية القرار المتخذ في إجراءات التحكيم بين مانشستر سيتي، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الاثنين 13 يوليو 2020، وسيتم نشر بيان القرار عبر الموقع الرسمي".





وحرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مانشستر سيتي من خوض مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لموسمين، بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، ولكن النادي المتوج بطلا لإنجلترا في الموسمين المنصرمين (2017-2018 و2018-2019)، تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم في مدينة لوزان السويسرية.





واستمعت المحكمة الرياضية لمرافعة مانشستر سيتي، فى هذه القضية، على مدى ثلاثة أيام، خلال شهر يونيو الماضي.





وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الـ"يويفا"، على التزام الأندية بتحقيق توازن بين إيراداتها وإنفاقها.





تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي، ما زال ينافس في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى الدور ثمن النهائي، وتغلب ذهابا على ريال مدريد بهدفين لواحد، وسيتواجه الفريقان إيابا في مانشستر، في شهر أغسطس المقبل.



