فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

السبت 11/يوليه/2020 - 10:05 ص
فايلر
فايلر
عبد القادر عرابي
وجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، صدمة كبيرة لمعاري الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك الأهلي عدة معارين لبعض أندية الدوري المصري الممتاز، لا سيما على مستوى خط الهجوم.

وبحسب مصادر مقربة من لجنة التخطيط بالأهلي، فإن فايلر أمر بتجديد عقد مهاجم الفريق مروان محسن، بدلاً من عودة أحد المعارين في مركز خط الهجوم.

وينتهي عقد محسن بنهاية الموسم المقبل، ويريد فايلر تأمين خدماته خلال الفترة المقبلة مع النادي.

ويعطي فايلر الأولوية لتجديد عقد مروان، بدلاً من عودة أحد المعارين، مثل صلاح محسن المعار لسموحة، وأحمد ياسر ريان المعار للجونة، ووليد أزارو المعار للإتفاق السعودي.

وتؤكد التقارير، أن الأهلي عرض الحصول على مبلغ 8 ملايين جنيه في الموسم، إلا أن وكيل اللاعب يريد الحصول على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وانضم محسن من النادي الإسماعيلي للأهلي في صيف عام 2016 قادماً من صفوف الإسماعيلي.



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