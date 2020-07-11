هبة نور عن خيانة طليقها لها: "الرجال خوانين أكثر من النساء"

السبت 11/يوليه/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
كشفت الفنانة هبة نور عن بعض أسرار حياتها الشخصية وذلك خلال لقائها في برنامج "راحت علينا" الذي يعرض عبر قناة "لنا".

وقالت هبة نور: "انفصلت عن زوجي بعد قصة حب دامت لفترة طويلة لخيانته لي لعدة مرات''.

وتابعت: "ما بدي أقول هذا الكلام وأظلم الشباب، لكن البعض خوانين وما إليهم أمان أكثر من النساء بكثير".

يذكر أن آخر أعمال هبة، كان مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضي، وظهرت نور بشخصية "زمردة".

وشارك في الجزء الثاني من "الحرملك"، كل من باسم ياخور، جمال سليمان، هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

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