رغم انتشار كورونا.. جورج وسوف: "مبعرفش أمنع جمهوري عن القبلات"

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أكد الفنان اللبناني جورج وسوف، أن رغم كل التحظريات التي تقوم بها البلاد بسب فيروس كورونا المنشتر في العالم، وعدم القبلات، إلي انه لا يستطيع رفض ومنع قبلات جمهوره الذي يحبه بشدة ويريد ايضا أن يلتقط صور تذكارية بجانبه.



وقال وسوف، في أحياء أول حفل غنائي له اون لاين بدون جمهور بسبب أزمة فيروس كورونا "لا أستطيع أن أقول لا لأحد يرغب في تقبيلي عندما يراني".





كما أشار جورج وسوف إلى أنه عادة لا يخرج من المنزل، ولو قام بذلك فإنه ينتقل من منزل إلى آخر، وأحيانا يخرج إلى الجبل.



وتمني من الله أن تعدي أزمة فيروس كورنا قائلاً ""الحقيقة وباء كورونا خرب الدنيا كلها، ويارب ألا نرى مكروه في كل حبايبنا".