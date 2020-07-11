شاهد.. صورة لـ سيرين عبد النور منذ 18 عاما.. هل تغيرت ملامحها؟

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عن ظهور صورة للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور منذ 18 عام لها أثناء حصولها على لقب أفضل ملكة جمال عارضة أزياء بمدينة بيروت.



وتوالت العديد من التعليقات من قبل الجمهور حيث علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ما شاء الله جميلة من يومك متغيرتيش هالص يا سيري".



يذكر أن آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.



وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، رسالة إلى الفنانة القديرة رجاء الجداوي من قبل، وذلك بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، الذى انتشر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وطالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها.





وغردت "سيرين"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بصورة لرجاء الجداوي، وعلقت عليها قائلة: "الله يحميكي ويشفيكي وتقومي لنا بالسلامة من قلبي بدعي و بطلب من الكل يصلي ويدعي ترجعي بصحتك وأحسن من قبل، رجاء الجداوي".



