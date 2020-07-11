جاستن تيمبرليك يدعو لإزالة كافة تماثيل رواد تجارة العبيد بالولايات المتحدة



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جاستن قال في تصريحات جديدة له أن العديد من هذه التماثيل، مازالت متواجدة في الولايات الجنوبية، ويرجو أن تزال بشكل كامل.



وكانت قد انتشرت موجة من ازالة تماثيل رموز تجارة العبيد في تاريخ الولايات المتحدة على خلفية التظاهرات الغاضبة من مقتل جورج فلويد ضحية العنصرية.



دعى المغني الكبير جاستن تبمرليك لاستمرار عملية ازالة التماثيل الخاصة برموز تجارة العبيد في تاريخ الولايات المتحدة، دعما لتظاهرات "حياة السود هامة".