تشارليز ثيرون نجمة غلاف Entertainment Weekly بعددها الجديد



وقامت صحيفة ديلي ميل، بنقل مجموعة من لقطات جلسة التصوير التي أجرتها تشارليز للمجلة، وظهرت خلالها بمجموعة من الاطلالات المميزة باللون الأسود.



وقالت الصحيفة أن تشارليز هي من قامت بألتقاط الصورة لنفسها واجرت بنفسها جلسة التصوير التي تنشر لقطاتها مع العدد من منزلها بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا التي تمنعها دون التواجد بمقر المجلة لإجراء جلسة التصوير.



زينت النجمة تشارليز ثيرون غلاف مجلة Entertainment Weekly بعددها الجديد الصادر لشهر يوليو الجاري، وأجرت جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.