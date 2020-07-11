نجوم جدد يشاركون في مبادرة جي كي رولينج Harry Potter At Home

السبت 11/يوليه/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أنضم مجموعة جديدة من نجوم افلام هاري بوتر ضمن مبادرة القراءة عبر الانترنت التي دشنتها مؤلفة أفلام هاري بوتر، جي كي رولينج بعنوان Harry Potter At Home.

وعبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام، ظهر كل من النجم تو فيلتون وجيسون اساكس، والنجمة هيلين مكوري، لقراءة نصوص من هاري بوتر لجمع تبرعات لمتضرري كورونا.

وسبق أن شارك ضمن هذه المبادرة من قبل، دانيال راتكليف والنجم الحاصل على الأوسكار إيدي ريدمان.

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