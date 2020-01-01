زيدان يشيد بنجم ريال مدريد

السبت 11/يوليه/2020 - 09:01 ص
زيدان
زيدان
وكالات
أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد مباراة فريقه أمس أمام ديبورتيفو ألافيس والفوز بهدفين دون رد.

قال زيدان عقب المباراة: "كورتوا يقدم دوراً كبيراً وهاماً للغاية، الجميع يشارك بدوره، لكن تيبو ينقذ الكثير من الأهداف ويساعدنا كثيراً".

وعن احتساب ركلة جزاء ثالثة توالياً للريال خلال الجولات الأخيرة، أوضح: "إذا كان هناك ركلة جزاء فهذا لأنها مستحقة، كانت لعبة جيدة، الأهم تسجيل الأهداف بأي طريقة".

وتابع: "لا تزال تتبقى 3 مباريات، ولا نعلم ماذا سيحدث؟، الآن نحن بحاجة للراحة بعض الوقت قبل مواجهة غرناطة".

كما أشاد المدرب الفرنسي بالصلابة الدفاعية للفريق، رغم الغيابات العديدة، وأبرزها القائد راموس لتراكم البطاقات، "حقيقي أننا نستقبل أهدافاً قليلة، علينا المواصلة على هذا المنوال، كما أن لدينا كورتوا الذي يقدم أداءً رائعاً، لكن عدم تلقي أهداف أمر مستحيل".

وبخصوص مستقبل لاعب وسط الفريق، الكولومبي خاميس رودريغيز، الغائب عن التشكيلة منذ فترة، وعما إذا كان سيعود لارتداء قميص "الملكي"، قال زيدان "لا أعلم".

كما طمأن المدرب جمهور "الملكي" بخصوص حالة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل الهدف الأول، وصنع الثاني لماركو أسينسيو: "بحالة جيدة، تعرض لالتحام وشعر ببعض الدوار".

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