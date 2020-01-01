استئناف بطولة كوبا ليبرتادوريس في سبتمبر القادم

السبت 11/يوليه/2020 - 08:29 ص
كوبا ليبرتادوريس
كوبا ليبرتادوريس
وكالات
كشف اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية اليوم أن بطولة كوبا ليرتادوريس سوف يتم استئنافها بداية من شهر سبتمبر القادم.

أفاد الاتحاد في بيان: "كوبا ليبرتادوريس الموازية لمسابقة دوري الأبطال في أوروبا، ستعاود نشاطها اعتباراً من 15 سبتمبر ، على أن تستكمل المسابقة القارية الثانية من حيث الأهم كوبا سوداميريكانا اعتباراً من 27 أكتوبر.

ونقل بيان الاتحاد عن رئيسه الباراغوياني، أليخاندرو دومينغيز، قوله: "الرغبة في عودة كرة القدم ستتعزز مع التطبيق المسؤول والصارم للشروط الصحية من قبل كل المعنيين بكرة القدم، مع الاعتناء دائماً بصحة الجميع".
وسيتم استكمال المسابقتين وفق صيغتهما المعتادة، مع المباريات التي كانت مقررة أصلاً.

وبالنسبة إلى كوبا ليبرتادوريس، سيقام الدور ثمن النهائي في 25 نوفمبر ، و2 من ديسمبر، وربع النهائي في 9 من ديسمبر و16 منه، على ان يقام نصف النهائي في 6 من يناير (كانون الثاني9 2021 و13 منه.

ولم يحدد الاتحاد موعد المباراة النهائية لكل من المسابقتين، لكنه أشار إلى أنها ستقامان في النصف الثاني من يناير .

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