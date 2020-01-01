عمرو أديب يوجه رسالة مهمة لرئيس الوزراء: "مش هكدب عليك"

السبت 11/يوليه/2020 - 08:46 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه لقيام بعض المواطنين بالنزول إلى البحر رغم غلق الحكومة لها في الفترة الحالية كاجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك 11 شخصا لقوا مصرعهم غرقا في شاطىء النخيل بالإسكندرية لعدم اتباعهم الإجراءات.

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، رسالة إلى رئيس الوزراء بشأن هذه الواقعة، قائلا: "الناس بتنزل ومش هكدب عليك يا سيادة رئيس الوزراء، ويا نقدر نمنعهم بشكل رادع يا ننظمهم، مش هينفع نكون بين البنين"، متابعا: "اللي هياخد باله هيقدر يحمي نفسه وعيلته".

وتابع، "إذا كان هتنزل هتنزل.. فالأفضل ننظم العملية، ولما ينزل 11 عشان يجيبوا طفل، معنى كده أن كان في 100 على الشاطىء الساعة 7 الصبح.. دي مأساة، وربنا يرحمهم".

وكشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تفاصيل جديدة عن واقعة غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل، المغلق رسميًا، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

وكان 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، اليوم الجمعة، في شاطئ النخيل، والذي يعرف بـ"شاطئ الموت"، في حي العجمي غربي الإسكندرية، بينهم 5 مفقودين بمياه البحر.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن عددًا من المواطنين نزلوا البحر بشاطئ النخيل في الخامسة و20 دقيقة فجر اليوم، بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء.

وأشار البيان، إلى أن المواطنين نزلوا البحر في هذا التوقيت المبكر هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية.

وأضاف البيان، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا دفعة واحدة أثناء تدافعهم لنزول البحر تباعًا لإنقاذ أحد الأطفال من الغرق، والذي لقي مصرعه هو الآخر.

يذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئًا، مغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس الماضي، وذلك تنفيذًا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ، وعدم مخالفة التعليمات حرصًا على سلامة الجميع.

ويشهد شاطئ النخيل إقبالا كبيرا من المواطنين من المحافظات المجاورة، رغم عمليات تفريق التجمعات وإخلاء الشواطئ يوميًا بواسطة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

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مدبولي عمرو أديب شاطئ النخيل رئيس الوزراء

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