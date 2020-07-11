قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

السبت 11/يوليه/2020 - 09:02 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
أميرة فطيم
كشفت تقارير صحفية عن كواليس مفاوضات إدارة النادي الأهلي، للتعاقد مع باهر المحمدى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان باهر المحمدي، قد دخل في حسابات النادي الأهلي من جديد، في الفترة الماضية، في ظل رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في التعاقد مع لاعب يجيد اللعب في مركز المساك وظهير الأيمن.

وأبلغ إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلى، إدارة نادي الأهلي برفضه لفكرة بيع باهر المحمدى، رغم الضغوط التى مارسها اللاعب مؤخرا للرحيل إلى صفوف قلعة الحمراء.

وأوضح رئيس الإسماعيلى أن يرفض الاستغناء عن اللاعب؛ تجنبا لغضب جماهير الدراويش حال رحيله محليا، إلى خشيته من عدم تنفيذ مسؤولي النادي الأهلى لاتفاق بخصوص إعارة أحد لاعبيه فى الموسم الماضى، ضمن صفقة محمود متولي.

ويعد النادي الأهلي هو أحدث المنضمين للصراع على المحمدي، والذي ارتبط اسمه مؤرا بالعديد من العروض أبرزها من بيراميدز، وبعض العروض من الدوري السعودي والإماراتي.



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رياضة باهر المحمدي الاهلي الاسماعيلي

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