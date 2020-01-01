المواعيد الكاملة لعرض مسلسل ''الاختيار" بدءا من الليلة

السبت 11/يوليه/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يعرض الليلة السبت الموافق 11 يوليو، مسلسل "الاختيار" للمرة الثانية بعد عرضه في موسم رمضان 2020 .

ويذاع مسلسل "الاختيار" في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما تذاع الإعادة في تمام الساعة الواحدة ونصف صباحًا والواحدة ظهرًا من السبت الى الأربعاء على قناة "ON".

قصة مسلسل الاختيار
يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار
يشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.


أخبار تهمك

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ حوالي 10 ساعات

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 11 ساعة

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

لاعب الأهلي السابق: انتقالي للجونة اسوأ قرار في حياتي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ يوم

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يطرد خاميس رودريجيز

منذ حوالي 5 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

01:14 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

08:42 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى