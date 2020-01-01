المواعيد الكاملة لعرض مسلسل ''الاختيار" بدءا من الليلة













يعرض الليلة السبت الموافق 11 يوليو، مسلسل "الاختيار" للمرة الثانية بعد عرضه في موسم رمضان 2020 .ويذاع مسلسل "الاختيار" في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما تذاع الإعادة في تمام الساعة الواحدة ونصف صباحًا والواحدة ظهرًا من السبت الى الأربعاء على قناة "ON".قصة مسلسل الاختياريتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.أبطال مسلسل الاختياريشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.