بعد عرض الحلقة الثالثة.. مسلسل "السيد الخطأ" مطلوب على جوجل













تصدر المسلسل التركي الذي يحمل اسم "السيد الخطأ" بطولة الفنان جان يامان والفنانة أوزجي غوريل، قائمة التريندات عبر موقع البحث الشهير "جوجل".تصدر المسلسل لجوجل، جاء بعد عرض الحلقة الثالثة منه ويجسد جان يامان شخصية "أوزجور" ولا يؤمن بالحب ولكنه سيقع في حب "إيزجي" التي تجسدها أوزجي غوريل وتتوالى الأحداث في هذا السياق.يذكر أن مسلسل "السيد الخطأ" هذا التعاون الثاني بين جان يامان وأوزجي غوريل حيث تشاركا من قبل في مسلسل "البدر" (اكتمال القمر) وحقق نجاحاً كبيرًا.وشارك في بطولة مسلسل "البدر" بجانب جان يامان وأوزجي غوريل كل من هاكان كورتاش، نسيب ميميلي، بالامير أمرين، أوزنور سيرتشيلار، وآخرون.