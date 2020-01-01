لهذا السبب.. رانيا يوسف تحتل صدارة "جوجل"

السبت 11/يوليه/2020 - 07:36 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
روان هيثم

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، قائمة تريندات موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد قيامها بمواجهة المتحرشين بها لفظيًا والمطالبة بملاحقتهم قانونيًا.

وسردت رانيا يوسف بعض المواقف التي تعرضت لها قائله: "كلمه تعاني منها كل امرأه من سنوات طويله وحتي هذه اللحظه نعاني منها وكانه شبح يطاردنا في كل مكان.. حادثه الشاب الذ تخرش باكثر من فتاه ليست فرديه بل هناك العشرات او آلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الاقوي وهذا غير صحيح".

وتابعت: "انا اواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسميه وايضا الايميل الخاص به الذي تاتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي.. والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر".

وأضافت: "التحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان عملها المواصلات وغيرها وأيضاً عبر الهواتف المحموله فالتحرش بانواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفه لانهم يعلمون انه ليس لهذا التحرش رادع".

واختتمت: "اطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا..ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه".


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