ساري يرفض الرد على مواجهة ريال مدريد أو مانشستر سيتي بدوري الأبطال

السبت 11/يوليه/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
رفض المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، ماوريتسيو ساري، التعليق على إمكانية مواجهة فريقه لأي من ريال مدريد أو مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن التتويج بلقب السيري آ هو الأمر الوحيد الذي يشغله في التوقيت الحالي.

وسيواجه يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن لاتسيو مع تبقي 7 جولات على الختام، ليون في إياب الدور ثمن النهائي للتشامبيونز ليغ، وحال تخطي منافسه سيواجه الفائز من موقعة سيتي ومدريد.

وقال ساري: "لا أفكر في الأمر، لدينا هدفاً واحداً الآن وهو السيري آ، وبعدها سنفكر في ليون، دوري الأبطال يعد هدفاً بعيداً الآن ولا نريد إهدار أي طاقة في التفكير في هذا الآن".

ويحتاج "البيانكونيري" لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بدور الـ16 أمام ليون بهدف نظيف إذا ما أراد مواصلة مشواره أوروبياً.

وتناول ساري صعوبة مباراته غداً أمام أتالانتا، ثالث الترتيب والذي يبتعد بتسع نقاط عن اليوفي، واستعان بالمدرب الإسباني بيب غوارديولا، لإظهار تلك الصعوبة، قائلاً: "أتالانتا يقدم موسماً كبيراً، خاصة خارج أرضه، إنه منافس قوي للغاية، أفضل وصف لأتالانتا هو ما قاله غوارديولا، قال إنه مواجهته مثل ذهابك لطبيب الأسنان، يمكنك أن تخرج من عنده سليماً لكنه ستشعر بالألم في كل الأحوال".

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