فيلم سينمائي قصير عن تشايكوفسكي

وتولى المخرج الروسي، كيريل سريبرينيكوف إخراج الفيلم السينمائي القصير عن المؤلف الموسيقي الروسي العظيم، بيوتر إيليتش تشايكوفسكي، حيث سيقوم النجم مدير مسرح الأمم في موسكو، يفغيني ميرونوف بأداء الدور.

وقال، يفغيني ميرونوف إن تصوير الفيلم سيبدأ بعد أسبوعين من مشهد يشارك فيه تشايكوفسكي وزوجته.





وأضاف أن إخراج الفيلم عن المؤلف الموسيقي الروسي العظيم هو أمنية للفنان كيريل سيريبرينيكوف كان يحلم منذ فترة في تحقيقها. وحان وقتها الآن بمبادرة طرحتها من منصة Okko الإلكترونية التي ستعرض الفيلم أولا على الإنترنت.





فيما لم يستبعد، يفغيني ميرونوف أن يتحول الفيلم القصير مستقبلا إلى فيلم سينمائي حقيقي يعرض في دور السينما الروسية.





يذكر أن بيوتر تشايكوفسكي (1840-1893) يعتبر بحق من أبرز المؤلفين الموسيقيين الروس في القرن التاسع عشر.



