فيلم سينمائي قصير عن تشايكوفسكي

السبت 11/يوليه/2020 - 07:17 ص
بوابة الفجر
وكالات

يشارك فنان الشعب الروسي، يفغيني ميرونوف، في مشروع طرحته منصة Okko الإلكترونية الروسية على الإنترنت.

وتولى المخرج الروسي، كيريل سريبرينيكوف إخراج الفيلم السينمائي القصير عن المؤلف الموسيقي الروسي العظيم، بيوتر إيليتش تشايكوفسكي، حيث سيقوم النجم مدير مسرح الأمم في موسكو، يفغيني ميرونوف بأداء الدور.

وقال، يفغيني ميرونوف إن تصوير الفيلم سيبدأ بعد أسبوعين من مشهد يشارك فيه تشايكوفسكي وزوجته.

وأضاف أن إخراج  الفيلم عن المؤلف الموسيقي الروسي العظيم هو أمنية للفنان كيريل سيريبرينيكوف كان يحلم منذ فترة في تحقيقها. وحان وقتها الآن بمبادرة طرحتها من منصة Okko الإلكترونية التي ستعرض الفيلم أولا على الإنترنت.

فيما لم يستبعد، يفغيني ميرونوف أن يتحول الفيلم القصير مستقبلا إلى فيلم سينمائي حقيقي يعرض في دور السينما الروسية.

يذكر أن بيوتر تشايكوفسكي (1840-1893) يعتبر بحق من أبرز المؤلفين الموسيقيين الروس في القرن التاسع عشر.

فهو صاحب 76 مقطوعة موسيقية و10 أوبرات و3 باليهات و7 سيمفونيات وعشرات مقطوعات الكونشرتو للبيانو والفيولونسيل والوتريات. ولا تزال باليهات "بحيرة البجع" و"الحسناء النائمة" و"كسارة البندق" تصنف من كنوز الثقافة الموسيقية العالمية.

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