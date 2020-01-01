إنفانتينو: اللاعبون هم قلب كرة القدم.. ونسعى لاستمرار البطولات

السبت 11/يوليه/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، سعي الفيفا للدفاع عن كل المسابقات وجعلها قابلة للاستمرار، رغم أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتحدث إنفانتينو، في ختام القمة العالمية الافتراضية لكرة القدم في مدريد، عن الوضع الحالي، وصعوبة توقف هذه الرياضة في كل الأنحاء.

وقال: "لقد أثبت لنا ذلك كم نحن صغار وأننا بحاجة لحلول عالمية، ليس فقط كرة قدم لقلة في قليل من الدول".

وأضاف: "نعمل لرسم المستقبل بأفضل شكل ممكن حين تتم العودة للأحوال الطبيعية. لن نسعى لخوض معارك مع أشخاص كثيرين، سنتواصل ونستمع ونحفز، الجميع يسعون للدفاع عن كل بطولاتهم ونحن نسعى لنجعلها مستمرة".

وشدد أيضا على أهمية الحفاظ على صحة اللاعبين وحمايتهم، ووصفهم بأنهم "قلب كرة القدم"، مشيرا إلى أنه من المؤسف رؤية الملاعب خاوية من الجماهير لأنهم "روح" هذه الرياضة.

وتابع: "في الوقت الحالي نحن هنا لحماية الأبطال الحقيقيين، في هذه الفترة الخاصة، يجب إعطاء المزيد من الفرص للاعبين الذين لا يلعبون في العادة".

وبسؤاله من قبل الظاهرة رونالدو، منظم القمة، عن الأجندة الدولية، أجاب أن "لا أحد سعيد وبسبب مسابقات مستقبلية مثل مونديال الأندية للفيفا الذي كان سينطلق في 2021، ولكن لن يتم بهذا الشكل؛ بسبب تأجيل كوبا أمريكا وأمم أوروبا لهذا العام".

وأردف: "لا أعلم كيف سيكون حتى الآن، هناك لاعبون عليهم السفر كثيرا وهذا هو وقت الحديث عن هذا الأمر، ولكن يجب الاستماع للآراء أولا. بشأن مونديال الأندية، لأ أدري سبب الخوف من هذه المسابقة. قررنا استبدال كأس القارات بشيء شيق أكثر على أمل جمع أفضل الأندية خلال أسبوعين".

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