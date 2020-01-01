نجم الأهلي السابق: النحاس أفضل مدرب في مصر

يقدم فريق المقاولون العرب موسم مميز هذا العام ويحتل المركز الثانى ببطولة الدوري المصري تحت قيادة عماد النحاس المدير الفنى للفريق ويسعي للمشاركة بالبطولة الإفريقية الموسم القادم.





وقال رامي ربيع، نجم هجوم النادي الأهلي والمقاولون العرب سابقًا، إن عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب حاليًا، هو أفضل مدير فني داخل مصر.





وأكد رامي ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هدفي في مرمي إنبي في نصف كأس مصر هو الأجمل في مسيرتي، وعماد متعب مثلي الأعلي وأفضل مهاجم رأيته يتحرك داخل منطقة الجزاء".





وتابع: "مصطفي محمد أفضل مهاجم حالياً ورمضان صبحي وبن شرقي الأفضل عموماً في الدوري"

وأتم: "أتمني تواجد السولية في صفوف المقاولون العرب فهو لاعب كبير ويمتلك خبرات عالية ويخدم أي فريق".











