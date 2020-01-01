سفير مصر في الكاميرون: الأهلي والزمالك سيكونوا فى فندقين مختلفين

كشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، عن خطة استضافة ناديي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حال إقامة البطولة في الكاميرون.





وأكد المليجي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "من الصعب أن يقيم الناديين في فندق واحد وذلك للحفاظ على سرية الفريقين".





وتابع: "إقامة كل فريق في فندق مختلف سيشكل عبء علينا، ولكننا سنحاول بذل قصار جهدنا لمساعدة الجميع"





وكشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، عن درجة الحرارة في الكاميرون خلال شهر سبتمبر المقبل وهو موعد إقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا.





وأكد المليجي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "درجة الحرارة ستكون مرتفعة في ذلك الوقت مقارنة بدرجة الحرارة في مصر".





وتابع: "رغم ارتفاع درجة الحرارة في ذلك الوقت ولكن لا أعتقد أنها ستختلف كثيرا عن مصر"



