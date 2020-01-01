ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

السبت 11/يوليه/2020 - 06:58 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة نظيره فريق اتالانتا اليوم السبت 11 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وسوف تبدأ الجولة الثانية والثلاثين مساء اليوم السبت بثلاث مباريات، حيث سيلتقي لاتسيو مع فريق ساسولو، ويواجه فريق بريشيا نظيره فريق روما، بالإضافة إلى قمة يوفنتوس وأتالانتا.

ويأتي ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي :-
1- يوفنتوس 75 نقطة.
2- لاتسيو 68 نقطة.
3- أتالانتا 66 نقطة.
4- إنتر ميلان 65 نقطة.
5- روما 51 نقطة.
6- نابولي51 نقطة.
7- ميلان 49 نقطة.
8- هيلاس فيرونا 43 نقطة.
9- ساسولو 43 نقطة.
10- بولونيا41 نقطة.
11- كالياري 40 نقطة.
12- بارما 39 نقطة.
13- فيورنتينا 35 نقطة.
14- أودينيزي 35 نقطة.
15- تورينو 34 نقطة.
16- سامبدوريا 32 نقطة.
17- ليتشي 28 نقطة.
18- جنوى 27 نقطة.
19- بريشيا 21 نقطة.
20- سبال 19 نقطة.

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