ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت 11/7/2020

السبت 11/يوليه/2020 - 06:06 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
تبدأ منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، حيث ستقام 5 مباريات خلال اليوم الأول، وسوف تستكمل الجولة على يومي الأحد والاثنين.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 92 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي :-
1- ليفربول 92 نقطة.
2- مانشستر سيتي 69 نقطة.
3- تشيلسي 60 نقطة.
4- ليستر سيتي 59 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 58 نقطة.
6- ولفرهامبتون 52 نقطة.
7- شيفيلد يونايتد 51 نقطة.
8- آرسنال 50 نقطة.
9- توتنهام هوتسبير 49 نقطة.
10- بيرنلي 49 نقطة.
11- إيفرتون 45 نقطة.
12- ساوثهامبتون 44 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.
14- كريستال بالاس 42 نقطة.
15- برايتون 36 نقطة.
16- وست هام يونايتد 31 نقطة.
17- واتفورد 31 نقطة.
18- بورنموث 28 نقطة.
19- أستون فيلا 27 نقطة.
20- نوريتش سيتي 21 نقطة.

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