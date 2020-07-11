أحلام تتألق بإطلالة ملكية جديدة

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خطفت الفنانة الإماراتية أحلام، الأنظار بإطلالة جديدة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر".



ونشرت أحلام مجموعة من الصور الجديدة لها وعلقت عليها قائلة: "‏المحبة أرض والفرقا أراضي، والزمن كله ترى لاغبت ماضي".



وأضافت: "والله إني ما أشوف إلا عيونك إن رحلت اليوم أو طوّل مراضي قالوا العذّال والعذّال مرضى وش بلا حالك من الاشواق قاضي قلت يهجرني حبيبي لين يرضى علّموا الظالم ترى المظلوم راضي الأمير"



يذكر أن أحلام كانت قد ودعت الراحلة رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة قائلة: "‏الله اغفر لها وارحمها يارب في ذمه الله ربي إنا نحبها فيك فارحمها".



