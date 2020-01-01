هدافي الدوري الانجليزي.. فاردي يحلق في الصدارة وصلاح في المركز الثالث

السبت 11/يوليه/2020 - 06:32 ص
فاردي وصلاح
فاردي وصلاح
يتصدر جيمي فاردى مهاجم ليستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي البريميرليج هذا الموسم قبل 4 جولات من النهاية وينافسوا كل من بيير إيمريك أوباميانج لاعب ارسنال ومحمد صلاح لاعب ليفربول .

وتوج ليفربول ببطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب طويل دام لثلاثون عام .

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي
جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 22 هدف
بيير إيمريك أوباميانج لاعب ارسنال 20 هدف
محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدف
دانى انجز لاعب ساوثهامبتون 19 هدف
ساديو ماني لاعب ليفربول 16 هدف
سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 16 هدف
راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 15 هدف
أنتونى مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف
ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف

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