تعرف على أولى مباريات الزمالك في الدوري المصري

السبت 11/يوليه/2020 - 06:06 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى، بعد توقف طويل منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد منحت الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى في منتصف يونيو الماضي، قبل أن تقرر اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الكرة المصرية، باستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف النادي الأبيض مشواره في الدوري بقاء مؤجل أمام النادي المصري البورسعيدي، وذلك يوم 7 أغسطس المقبل.

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك كان قد أعلن انسحابه من بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، قبل أن يتراجع عن قراره ويقرر الاشتراك في البطولة.

وخضع لاعبو القلعة البيضاء للمسحات المقررة للكشف عن مصابي فيروس كورونا، استعداداً لعودة النشاط الكروي.

وأثبتت المسحات، إيجابية عينة جناح الفريق مصطفى فتحي، بالإضافة لأحد إداريي فريق الكرة.

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