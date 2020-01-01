قبل عودة المباريات.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

ستعود منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.





وقد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على موعد عودة البطولة يوم 25 يوليو الجاري، وقد توقفت منافسات الدوري المصري الممتاز بعد إقامة الجولة الأولى من الدور الثاني للبطولة لموسم 2019-2020.





وهناك عدة مباريات مؤجلة سيتم تحديدها بعد إعلان جداول المباريات المتبقية للبطولة، حيث يتبقى للأهلي مباراة واحده مؤجلة أمام إنبي، وعلى الجانب الآخر الزمالك أمام المصري.





وقد جاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل العودة كالتالى:-

1- عبد الله السعيد.. 12 هدفًا.

2- محمد شريف.. 9 أهداف.

3- وليد سليمان.. 6 أهداف.

4- حسام حسن.. 6 أهداف.

5 - سيف الدين الجزيري.. 6 أهداف.

5- حسين الشحات.. 5 أهداف.

7- محمد سالم.. 5 أهداف.

8- مصطفى محمد.. 5 أهداف.

9- أحمد سيد.. 5 أهداف.

10- رمضان صبحي.. 4 أهداف