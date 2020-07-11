موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

السبت 11/يوليه/2020 - 05:09 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
يستضيف اليوم السبت نادى برايتون نظيره نادى مانسشتر سيتي على ملعب فالمر الدولي بمدينة برايتون ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادى مانسشتر سيتي ضد نظيره فريق برايتون فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

ويذكر أن نادى مانسشتر سيتي هو فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " خلف المتصدر ليفربول بينما يحتل نادي برايتون المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

أخبار تهمك

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 13 ساعة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 17 ساعة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 17 ساعة

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 15 ساعة

لاعب الأهلي السابق: ندمت على الانتقال للقلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يطرد خاميس رودريجيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 10 ساعات

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

01:14 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

08:42 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى