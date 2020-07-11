موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف اليوم السبت نادى برايتون نظيره نادى مانسشتر سيتي على ملعب فالمر الدولي بمدينة برايتون ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادى مانسشتر سيتي ضد نظيره فريق برايتون فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.





ويذكر أن نادى مانسشتر سيتي هو فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " خلف المتصدر ليفربول بينما يحتل نادي برايتون المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.



