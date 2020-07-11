تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة بلد الوليد في الليجا الإسبانية

يحل اليوم السبت نادى برشلونة ضيفا على حساب نظيره نادى بلد الوليد ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز على ملعب نيوفو جوسي زورييلا الدولي.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادى برشلونة لمواجهة بلد الوليد فى الليجا الإسبانية:





حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، سيميدو، بيكيه.

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: ليو ميسي، أنطوان جريزمان، لويس سواريز.



