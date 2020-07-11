موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

السبت 11/يوليه/2020 - 05:05 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يستضيف فريق يوفنتوس نظيره أتالانتا، مساء اليوم السبت الموافق 11 يوليو الجاري، على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويسعى يوفنتوس لتعويض الهزيمه القاسية التي تعرض لها في أخر مباراة على يد ميلان، بأربعة أهدافٍ لهدفين.

ويحتل اليوفي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 75 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد أتالانتا، في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي:-
وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيع جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي:-
وستُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإيطالي.

الغيابات ولتشكيل المتوقع ليوفنتوس:-
سيفتقد يوفنتوس لخدمات كلا من؛ ديميريل ودي شيليو وسامي خضيرة بسبب الإصابة.
حرلسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي، دانيلو، خوان كوادرادو، ماتايس دي ليخت
خط الوسط: أدريان رابيو، رودريجو بينتانكور، ميراليم بيانيتش
خط الهجوم: باولو ديبالا، فيديريكو بيرنارديسكي، كريستيانو رونالدو

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتالانتا:-
سيدخل أتالانتا اللقاء مكتمل العناصر، ولن يغيب أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف.
حراسة المرمى: بييرلويجي جوليني
خط الدفاع: ماتيا كالدارا، بوشكو شوتالو، بيرات ديمسيتي
خط الوسط: ريمو فريلير، روبن جوسينس، هانس هاتيبور، مارتن دي رون
خط الهجوم: دوفان زاباتا، بابو جوميز، روسلان مالينوفسكي

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