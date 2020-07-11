الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

السبت 11/يوليه/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
نفى مصدر مسؤول باللجنة القانونية للنادي الأهلي، صحة ما تردد عن حصول نادي الزمالك على موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تسجيل الزمالك لشعار نادي القرن الأفريقي.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد تقدم بطلب لوزارة التموين اليوم، بتسجيل شعار نادي القرن الأفريقي، كعلامة مسجلة باسم الزمالك.

وأشار المصدر، أن الزمالك لم يحصل على الموافقة بعد، حيث تقدم فقط بطلب للحصول على لقب نادي القرن الحقيقي.

وأضاف المصدر، أن تسجيل العلامة يستغرق حوالي عام، وأن الطلب يحتاج لمراجعة من عدة جهات مسؤولة.

وشدد المصدر، أن الزمالك حصل على صورة الطلب فقط، واستغل الأمر لتضليل الرأي العام.

وأتم المصدر، أن شعار نادي القرن الأفريقي من حق النادي الأهلي، الذي يمتلك الشعار الموثق.

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