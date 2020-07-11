محمود العسيلي يتألق أونلاين مع جمهوره في أولى حفلات "في البلكونة" (صور)





أحيا منذ قليل الفنان محمود العسيلي، أولى حفلاته الأونلاين علي جميع منصات التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر الحفلة الأولى ضمن مجموعة حفلات "في البلكونة" الذي يتم بثها أونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .





وظهر الحفل في شكل مبهر من ناحيه الديكورات والاضاءه التي تم تصميمها علي شكل البلكونة والتي من المقرر ان يقف عليها العديد من نجوم الغناء خلال الفترة القادمة.



