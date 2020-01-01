بعد ظهورها ببطن مكشوف.. وعد تتعرض للتنمر

السبت 11/يوليه/2020 - 04:34 ص
بوابة الفجر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقنانة وعد أثارت الجدل في أوساط عدد كبير من المتابعين.

وظهرت وعد في الصورة  وهي تلتقط الصور لنفسها أمام المرآة في أحد المتاجر، واللافت أنها كانت ترتدي كنزة قصيرة كشفت جزءًا من بطنها.

وأثار هذا استغراب الكثيرين حيث رأوا أنها تخطت الحدود في جرأتها وأن ما ترتديه لا يناسب سنها . 

وتعرض لها بعضهم بالنقد الجارح والتنمر القاسي الذي وصل إلى حد العنصرية والسخرية من لون بشرتها.
 
إشارة إلى أنها واجهت موجة من الانتقادات قبل هذا بسبب ظهورها في فيديو سجل أثناء وجودها على متن قارب في رحلة بحرية حيث بدت وهي ترتدي ملابس صيفية اعتبرها الكثيرون جريئة وفي آخر مرتدية كنزة مكشوفة الكتف مع سروال ضيق.
بعد ظهورها ببطن مكشوف.. وعد تتعرض للتنمر
بعد ظهورها ببطن مكشوف.. وعد تتعرض للتنمر

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