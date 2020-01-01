نيدفيد: ريال مدريد ومانشستر سيتي مرشحان للفوز بدوري الأبطال

تحدث بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس، أن هدف البيانكونيري هو الوصول بعيدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن ثم الحصول على اللقب.





وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وقوع الفائز من مباراة يوفنتوس وليون، مع الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.





وقال نيدفيد في تصريحات لموقع اليويفا "أولًا وقبل كل شيء، يجب علينا تجاوز دور الستة عشر، نعلم جيدًا أن هناك مباراة عودة صعبة تنتظرنا أمام ليون".





وتابع:" القرعة مثيرة للغاية، لكن من الصعب دائمًا اختيار خصم من ربع النهائي فصاعدًا، حيث أن جميع الفرق تكون قوية للغاية في هذه المرحلة".





وواصل:" ريال مدريد ومانشستر سيتي مرشحان للفوز بالبطولة، وعلى أي حال هو اشتباك صعب للغاية".





وأتم:" الآن هدفنا الوصول إلى البرتغال، الشكل الجديد للبطولة مع 3 مباريات إقصائية، أمر مثير للاهتمام".



