"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع

السبت 11/يوليه/2020 - 07:47 ص
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
زينب وهبه
شهد العالم هذا الأسبوع العديد من الأحداث الهامة، وتستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها أبرز أحداث العالم من يوم السبت 4 يوليو وحتى يوم الجمعة 10 يوليو 2020 في السطور التالية:

- مظاهرة نسائية في باريس ضد وزير الداخلية وسط مزاعم بارتكابه جريمة اغتصاب:
بحسب ما ذكرته وكالة رويترز خرجت مئات الفرنسيات الجمعة في مظاهرة احتجاجية حيث يرفضن تعيين جيرالد دارمانين وزيرًا للداخلية حيث يخضع دارمانين لتحقيق في مزاعم بارتكابه جريمة اغتصاب ومن جانبه ينفي دارمانين كل الاتهامات المنسوبة إليه وكان قد تم تعيين دارمانين "37 عامًا" ليتولى منصب وزير الداخلية في تعديل وزاري يوم الاثنين وكان قبله يتولى منصب وزير الميزانية.

- فيسبوك يُغلق حسابات لرئيس البرازيل بسبب انتهاك لوائح الشبكة الاجتماعية:
أغلق موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" حسابات خاصة برئيس البرازيل جايير بولسونارو وإداراته من أعضاء مجلس الشيوخ إدواردو وفلافيو، ونواب الجمعية الإقليمية لريو دي جانيرو وأرجع موقع الفيس بوك هذا إلى انتهاكهم لوائح وقوانين الشبكة الاجتماعية.

وبحسب ما ذكره موقع " إيه يو جي" الإسباني صرح رئيس السياسة الأمنية في الفيس بوك ناثانيل جليشربشأن الصفحات المغلقة أنها تنتهك اللوائح الخاصة ب " السلوك غير الصحيح والمنسق ".

وتابع جليشر قائلًا:" نرى عادةً أن هؤلاء السياسيين ينشرون معلومات مضللة، حيث تم الكشف عن بعض الحسابات المزيفة والمكررة للترويج لبولسونارو وحلفائه".

وصرح الخبراء قائلين:" على الرغم من أن هذه الصفحات لم تذكر صراحة أنها مرتبطة ببولسونارو وحلفائه، إلا أن العديد منها مرتبط بفرق سياسية مؤيدة لبولسونارو" وأوضحوا أنه يوجد لأحد الحسابات أكثر من 883000 متابع.

- متحف رودان في باريس يفتح أبوابه مجددًا بعد تخفيف قيود كورونا:
بحسب ما ذكرته وكالة رويترز أعيد فتح أبواب متحف رودان في باريس بهدف المساهمة في بيع الأعمال البرونزية محدودة النسخ لنحات القرن التاسع عشر أوجست رودان لكي يعوض الخسارة المالية التي نتجت عن قلة عدد الزائرين بسبب كوفيد 19.

ومن جانبها صرحت مديرة المتحف كاترين شيفيو قائلة: "بيع الأعمال البرونزية عنصر مهم في استراتيجيتنا التجارية التي نطورها منذ سنوات والتي ستسهم في تعزيز الوضع المالي للمتحف".

وأوضحت "شيفيو" أن من أهداف المتحف الممول ذاتيًا بيع ما يقدر بـ3 مليون يورو من الأعمال البرونزية كل عام ويتنوع المشترون ما بين متاحف في كل أنحاء العالم ومن يجمعون التحف.
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع
"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع

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