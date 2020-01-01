"فيسبوك" يعاقب رئيس البرازيل.. أهم أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم هذا الأسبوع العديد من الأحداث الهامة، وتستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها أبرز أحداث العالم من يوم السبت 4 يوليو وحتى يوم الجمعة 10 يوليو 2020 في السطور التالية:





- مظاهرة نسائية في باريس ضد وزير الداخلية وسط مزاعم بارتكابه جريمة اغتصاب:

بحسب ما ذكرته وكالة رويترز خرجت مئات الفرنسيات الجمعة في مظاهرة احتجاجية حيث يرفضن تعيين جيرالد دارمانين وزيرًا للداخلية حيث يخضع دارمانين لتحقيق في مزاعم بارتكابه جريمة اغتصاب ومن جانبه ينفي دارمانين كل الاتهامات المنسوبة إليه وكان قد تم تعيين دارمانين "37 عامًا" ليتولى منصب وزير الداخلية في تعديل وزاري يوم الاثنين وكان قبله يتولى منصب وزير الميزانية.





- فيسبوك يُغلق حسابات لرئيس البرازيل بسبب انتهاك لوائح الشبكة الاجتماعية:

أغلق موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" حسابات خاصة برئيس البرازيل جايير بولسونارو وإداراته من أعضاء مجلس الشيوخ إدواردو وفلافيو، ونواب الجمعية الإقليمية لريو دي جانيرو وأرجع موقع الفيس بوك هذا إلى انتهاكهم لوائح وقوانين الشبكة الاجتماعية.





وبحسب ما ذكره موقع " إيه يو جي" الإسباني صرح رئيس السياسة الأمنية في الفيس بوك ناثانيل جليشربشأن الصفحات المغلقة أنها تنتهك اللوائح الخاصة ب " السلوك غير الصحيح والمنسق ".





وتابع جليشر قائلًا:" نرى عادةً أن هؤلاء السياسيين ينشرون معلومات مضللة، حيث تم الكشف عن بعض الحسابات المزيفة والمكررة للترويج لبولسونارو وحلفائه".



