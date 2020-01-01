مايا نصري برفقة أحمد التهامي في "زنزانة 7"

السبت 11/يوليه/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

تحرص الفنانة مايا نصري، على التفاعل مع محبيها من حين لآخر، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة من فيلم "زنزانة 7  ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة برفقة الفنان أحمد التهامي وعلقت قائله: "إطلاق النار علي زنزانة 7 مع أحمد التهامي.. بارك الله فيك يا أخي".

جدير بالذكر بأن فيلم "زنزانة 7" يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنان أحمد زاهر ، نضال الشافعى ، أحمد التهامي ، مدحت تيخا ، عبير صبرى ، مايا 

والفيلم  سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت .

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