مايا نصري برفقة أحمد التهامي في "زنزانة 7"





والفيلم سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت .

تحرص الفنانة مايا نصري، على التفاعل مع محبيها من حين لآخر، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة من فيلم "زنزانة 7 ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت بالصورة برفقة الفنان أحمد التهامي وعلقت قائله: "إطلاق النار علي زنزانة 7 مع أحمد التهامي.. بارك الله فيك يا أخي".جدير بالذكر بأن فيلم "زنزانة 7" يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنان أحمد زاهر ، نضال الشافعى ، أحمد التهامي ، مدحت تيخا ، عبير صبرى ، مايا