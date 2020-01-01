الصحف الإنجليزية تصف مشوار السيتي في دوري الأبطال بالكابوس

أجريت مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا أمس الجمعة، الخاصة بالأدوار الإقصائية بداية من ربع النهائي وصولًا إلى المباراة النهائية، والتي لقيت اهتمام كبير من الصحف الإنجليزية.





ووصفت صحيفة ديلي ميل، وجود يوفنتوس وبايرن ميونخ أو برشلونة، في طريق مانشستر سيتي نحو المباراة النهائية بالكابوس.





في المقابل قالت صحيفة ذا صن، "مانشستر سيتي ينتظر ليون أو يوفنتوس في حال تخطي ريال مدريد في مسار كابوسي نحو النهائي".





كما أشارت صحيفة ميرور أن مانشستر سيتي يعرف مصيره، مضيفة، "(الفريق السماوي) ينتظر مواجهة ليون أو يوفنتوس في حال تخطي ريال مدريد في دور الـ16".





فيما خصت صحيفة ديلي تليجراف بالذكر، المواجهة المحتملة لمانشستر سيتي أمام الفائز من ليون ويوفنتوس في ربع النهائي، مؤكدة أن باريس سان جيرمان فرصة كبيرة للوصول إلى المباراة النهائية.





وكانت أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن ملاقاة الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي مع الفائز من لقاء ليون ويوفنتوس، فيما سيواجه الفائز من مباراة نابولي وبرشلونة مع الفائز من مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ.

إضافة إلى أن لايبزيج يلاقي نظيره أتلتيكو مدريد، كما سيواجه أتالانتا نظيره باريس سان جيرمان.



