الكشف عن موقف أحمد الشيخ من الانتقال إلى المقاولون العرب

السبت 11/يوليه/2020 - 03:35 ص
الشيخ
الشيخ
امل الحلفاوي
أبدى نادي المقاولون العرب رغبته في ضم أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة، وهو ما رفضه اللاعب.

إذ قام جناح الأهلي بإخبار أحد أعضاء الجهاز الفني للمقاولون برغبته في البقاء مع الأهلي خلال الموسم المقبل، في ظل حصوله على فرص للمشاركة مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأحمر.

عماد النحاس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حدد خياراته من أجل تعويض رحيل طاهر محمد طاهر لاعب ذئاب الجبل الذي انتقل رسميًا إلى الأهلي أمس الخميس، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين يأتي أحمد الشيخ.

جدير بالذكر أن أحمد الشيخ شارك مع الأهلي في 15 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين.

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