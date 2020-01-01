ريال مدريد: هدفنا إقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

السبت 11/يوليه/2020 - 03:06 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
كشف إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد الإسباني، عن خطة ناديه لحصد على لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتراجينيو، في تصريحات لقناة نادي ريال مدريد الرسمية: "علينا التكيف مع النظام الجديد الذي حدده الاتحاد الأوروبي للاستئناف بطولة دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "هدفنا الأول هو إقصاء مانشستر سيتي من البطولة، فهو يعتبر خصمنا الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "نتمنى أن نذهب إلى البرتغال في ربع النهائي، مازلنا لا نعرف من سيكون خصمنا بالتحديد وكل شيء هو مجرد إفتراضات فقط حاليًا".

وبالحديث عن منافسة ناديه على لقب الدوري الإسباني الممتاز؛ قال: "مازال أمامنا 4 جولات في الليجا، ويجب أن نقدم آداء مشرف ونتائج جيدة حتى نهاية هذا الطريق".

واختتم إيميليو بوتراجينيو حديثه قائلا: "في الوقت الحالي، نرى أن فريقنا قويًا ومتماسكا ومقنعًا وملتزمًا، إلى جانب تميز المواهب الفردية للاعبين".

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