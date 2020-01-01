كيف استقبل رمضان صبحي الوافد الجديد للأهلي؟

رحب رمضان صبحى نجم النادي الأهلى، ومنتخب مصر الأولمبي، برفيقه طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بعد الانضمام إلى القلعة الحمراء.





ونشر صبحي صورة تجمعه بطاهر عبر مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"،بعد التتويج ببطولة الأمم الإفريقية للمنتخب الأولمبي، وعلق رمضان عليها: "مبروك يانجم النجوم".





وظل البعض أن تعاقد النادي الأهلي مع طاهر، نتيجة لأقتراب رحيل رمضان صبحي عن القلعة الحمراء بعد إنتهاء إعارته من الفريق الإنجليزي هيديرسفيلد تاون.





وقد أعلن النادي الأهلي تعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لمدة 5 مواسم مقبلة.



