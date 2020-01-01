أحمد كرارة يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"





أعلن الفنان أحمد كرارة، عن بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي."وقال أحمد كرارة لـ"الفجر الفني" إنه سعيد جدًا بالمشاركة في هذا الموسم من "حكايات بنات"، لاقتًا إلى أنه بدأ في الخميس الماضي، تصوير مشاهده بالمسلسل.وأضاف كرارة: "جزء جديد من المسلسل سيتم من خلاله استكمال الأحداث السابقة بالإضافة إلى أخرى مشوقة جديدة، وسيشارك في هذا الجزء نفس الأبطال دون أي تغيير، ومن المتوقع عرض المسلسل أول شهر أغسطس المقبل".يذكر أن أحمد كرارة، كان قد حقق نجاحات منقطعة النظير خلال السباق الدرامي الرمضاني المنصرم وذلك من خلال مسلسلي القمر آخر الدنيا و حب عمري.