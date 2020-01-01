رسميا.. نهاية موسم نجم ريال مدريد

السبت 11/يوليه/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أعلن نادى ريال مدريد، في بيانا رسمياً اليوم الجمعة إصابة الظهير الأيسر للفريق البرازيلى مارسيلو.

ولم يحضر البرازيلي مران الفريق أمس الخميس، دون الإفصاح عن أى معلومات،ولم يضعه زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد في تشكيل مباراة الفريق الملكى أمام نظيره ألافيس مساء اليوم.

وكشف ريال مدريد فى بيانا رسمياً: "أوضحت الفحوص التى أجريت اليوم للاعبنا مارسيلو من قبل الخدمات الطبية فى ريال مدريد أنه يعانى من إصابة فى العضلة الضامة بفخذه اليسرى".

واكدت التقارير على أن مارسيلو سيغيب لمدة 20 يوم عن ريال مدريد وهو ما يعني نهاية موسمه مع الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول الدوري الإسباني الممتاز برصيد 77 نقطة، وبفارق نقطة واحده عن عدوه المعتاد فريق برشلونة.

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