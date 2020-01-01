المواعيد النهائية لمباريات دوري أبطال أوروبا
السبت 11/يوليه/2020 - 02:18 ص
علاء خليف
كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواعيد المباريات المتبقية من إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد توقف البطولة منذ 5 أشهر تقريبًا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والتي ضربت جميع دول العالم.
مواعيد مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:
- الجمعة 7 أغسطس
يوفنتوس × ليون (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب أليانز ستاديوم)
مانشستر سيتي × ريال مدريد (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب الاتحاد)
- السبت 8 أغسطس
بايرن ميونيخ × تشيلسي (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب أليانز آرينا)
برشلونة × نابولي (9:00 مساءا بتوقيت القاهرة - ملعب كامب نو)
كما أعلن الإتحاد الأوروبي ايضًا مواعيد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبي، وستقام من مباراة واحدة وجاءت كالتالي:
الأربعاء 12 أغسطس
باريس سان جيرمان × أتالانتا (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة)
الخميس 13 أغسطس
لايبزيج × أتلتيكو مدريد (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة)
الجمعة 14 أغسطس
الفائز من بايرن ميونخ وتشيلسي × الفائز من برشلونة ونابولي (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة)
السبت 15 أغسطس
الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد × الفائز من يوفنتوس وليون (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة)
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