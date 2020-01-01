المواعيد النهائية لمباريات دوري أبطال أوروبا

كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواعيد المباريات المتبقية من إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد توقف البطولة منذ 5 أشهر تقريبًا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والتي ضربت جميع دول العالم.





مواعيد مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:





- الجمعة 7 أغسطس

يوفنتوس × ليون (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب أليانز ستاديوم)

مانشستر سيتي × ريال مدريد (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب الاتحاد)





- السبت 8 أغسطس

بايرن ميونيخ × تشيلسي (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب أليانز آرينا)

برشلونة × نابولي (9:00 مساءا بتوقيت القاهرة - ملعب كامب نو)





كما أعلن الإتحاد الأوروبي ايضًا مواعيد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبي، وستقام من مباراة واحدة وجاءت كالتالي:





الأربعاء 12 أغسطس

باريس سان جيرمان × أتالانتا (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة)





الخميس 13 أغسطس

لايبزيج × أتلتيكو مدريد (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة)





الجمعة 14 أغسطس

الفائز من بايرن ميونخ وتشيلسي × الفائز من برشلونة ونابولي (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة)





السبت 15 أغسطس

الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد × الفائز من يوفنتوس وليون (9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة)



