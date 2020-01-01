إنبي يوضح حقيقة عرضي الأهلي وماديرا البرتغالي لضم أسامة جلال

السبت 11/يوليه/2020 - 02:14 ص
أسامه جلال
أسامه جلال
امل الحلفاوي
ترددت أنباء عن تلقى نادي إنبي عرضاً من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، لضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم أسامه جلال.

وأكد مسئولو إنبي أنه لا يوجد أي عرض رسمي من النادي البرتغالي، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار مسئولو النادي البترولي إلى أن أسامة جلال منتظم في التدريبات الجماعية للفريق، ولم يتلق أي عروض للرحيل، سواء من الأهلي أو غيره.

وأوضح مصدر داخل نادي إنبي في تصريحات صحفية أن مفاوضات الأهلي كانت مجرد اتصالات بين وكيل اللاعب، ولكنها ليست بشكل رسمي.

يشار إلى أن أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي والمنتخب الأولمبي، قد دخل دائرة اهتمامات الجهاز الفني للأهلي، بعد فشل المفاوضات مع باهر المحمدي.

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