صفقة تبادلية مرتقبة بين يوفنتوس وفيورينتينا

السبت 11/يوليه/2020 - 02:12 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يواصل سعيه من أجل تحقيق أكبر استفادة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى لجمع الكثير من المواهب الواعدة بعد أن تعاقد أخيراً مع البرازيلي آرثر ميلو نجم خط وسط برشلونة الإسباني في صفقة البوسني ميراليم بيانيتش التبادلية.

وأفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس يحاول استغلال تغير مواقف بعض الأندية بشأن التخلي عن نجومها في الفترة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن روكو كوميسو رئيس فيورنتينا بدّل رأيه بشأن الاستغناء عن خدمات فيدريكو كييزا نجم الفريق لصالح يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن كوميسو أدرك تراجع مستوى كييزا عقب الضغط عليه للاستمرار في فيورنتينا في الموسم الحالي ورفض انتقاله إلى صفوف السيدة العجوز.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن كوميسو أصبح الآن أكثر انفتاحًا حول حسم الصفقة لصالح يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة يوفنتوس تخطط لإقحام بعض لاعبي الفريق ضمن الصفقة على رأسهم الأرجنتيني جونزالو هيجواين وكريستيان روميرو المعار إلى جنوى من أجل تقليل المقابل المادي.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن هيجواين سيكون مستعدًا لتقسيم راتبه السنوي البالغ 7 ملايين يورو على موسمين أو أكثر من أجل المساعدة في حسم الصفقة.

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