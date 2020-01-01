ناصر الخليفي: نحترم أتالانتا قبل معركة دوري الأبطال

السبت 11/يوليه/2020 - 02:10 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه يكن كل الاحترام لنادي أتالانتا الإيطالي، الذي سيواجه النادي الباريسي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا عن مواجهة النادي العاصمي مع أتالانتا، حيث ستقام المباراة في مدينة لشبونة، في منتصف أغسطس المقبل.

وقال الخليفي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الباريسي: "أتالانتا خصم قوي ونكن له كل التقدير، ومواجهاتنا أمامه ستكون مثيرة للإهتمام".

وتابع: "المواجهة ستكون مثيرة وشيقة، لا سيما وأن النادي أثبت أنه من أفضل الأندية الإيطالية حالياً".

وأضاف: "نتطلع لمباريات دوري الأبطال، والمباريات ستكون ممتعة للغاية، نظام البطولة الجديد سيصبح شيقاً.

وأتم: "أمامنا مباراتان قويتان في نهائي كأس الرابطة ونهائي كأس فرنسا، وبعد ذلك سنفكر في لقاء أتالانتا".

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