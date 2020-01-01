قرار جديد من مرتضي منصور بشأن شعار نادي القرن الحقيقي

السبت 11/يوليه/2020 - 02:07 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
محمد الدمتناوي
يدرس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وضع شعار نادي القرن الحقيقي على قمصان الفريق الأول لكرة القدم.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عن امتلاك نادي الزمالك علامة تجارية خاصه به، ويرغب في وضع الشعار على قميص الفريق الأول لكرة القدم.

ويطالب مسؤولي القلعة البيضاء الحصول على لقب نادي القرن، والذي حصده الأهلي من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد وثق العلامة التجارية للقب نادي القرن الإفريقي في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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