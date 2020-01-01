لليوم الثالث على التوالي.. رقم صادم لإصابات كورونا في أمريكا

السبت 11/يوليه/2020 - 02:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
رصدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 62500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وحسب "روسيا اليوم"، فإن هذا الرقم يعتبر ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، والتي تخطت الـ60 ألف حالة في اليوم.

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج الأمريكية، أمس الجمعة، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حول العالم إلى 12.272.166 مليون إصابة، وذلك حتى الساعة السابعة من صباح الجمعة، بحسب التوقيت العالمى الموحد "يو.تى.سى". 

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغت 554 ألفا و953 حالة وفاة حتى اليوم الجمعة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4،946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1،936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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