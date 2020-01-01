ماذا قال حمو بيكا عن صورته مع وفاء عامر؟

شارك مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر بيكا في الصورة برفقة النجمة وفاء عامر وعلق قائلاً: "أختي الكبيرة اللي بعشقها النجمة وفاء عامر".يشار إلى أن حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية "بنتخان" ، وهي دويتو بينه وبين عمر كمال وهي من توزيع فيجو الدخلاوي وحققت نجاحا كبيرا.من كلمات الأغنية : من الناس اللي كانو معانا من زمانو بنحاول يا دنيا نعيشها مهما كانبنشوف بهدلهاخلاص بنتعلم يا دنيا ودرسك ده في الراس في غدر وحقد وشر وغيره من الناس مفيش مرجله تعبت في حياتي وشقيت وشربت المرار واقف بطولي وحبايبي مشيو وسابوني".يذكر أن حمو بيكا، أعلن خطبته في شهر مارس الماضي من خلال نشر صورة له برفقة خطيبته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".