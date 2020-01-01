موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز على ألافيس

السبت 11/يوليه/2020 - 01:50 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

أحرز أهداف ريال مدريد كل من النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 50 من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 80، يحتل بها صدارة الدوري الإسباني، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة
ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره غرناطة، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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